Le Parti CNDD-FDD épris du respect de la loi, les Partis Politiques de l’Opposition et les Associations de la Société Civile qui se sont coalisés contre le 3ème Mandat ...

Alors que le Conseil National de Sécurité avait ordonné l’arrêt immédiat des manifestations, la détermination populaire contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza monte d’un cran à Bujumbura et dans les provinces ...

C’est avec beaucoup de colère et de désolation que la population du monde entier, visionne sur les réseaux sociaux et plusieurs télévisions à l’échelle internationale, le corps carbonisé d’un jeune homme présumé ...

08 mai 15

Plus les jours passent, plus les conditions de vie de la population se durcissent et le gouvernement Pierre Nkuruziza s’isole diplomatiquement sur le plan international. Ainsi, ce mercredi, deux faits ont marqué notre attention ...

